Spariti almeno 5 Rolex di Totti, il giallo sugli orologi che Blasi doveva riconsegnare

I Rolex di Francesco Totti sarebbero spariti dalla cassetta di sicurezza cointestata con Ilary Blasi. Proprio in quel posto considerato sicuro la showgirl avrebbe dovuto rimetterli, dopo che un anno fa li aveva prelevati di nascosto come aveva denunciato l’ex capitano giallorosso. Blasi avrebbe dovuto rimettere i preziosi orologi nella cassetta di sicurezza dopo la decisione del giudice Francesco Frettoni, che lo scorso 1 giugno aveva stabilito per un controverso «affido congiunto», prima di deciderne la proprietà. Contro quella decisione però Blasi si era opposta facendo ricorso, perché ribadisce che quegli orologi, o almeno una parte, fossero regali per lei da parte dell’ex marito. Ma dove siano finiti quei Rolex al momento non è noto. Lo scorso 12 luglio gli avvocati di Ilary Blasi hanno presentato una memoria all’udienza di costituzione della parti, in quell’occasione assenti. Al giudice relatore Valeria Belli, i legali della showgirl hanno dichiarato di non avere idea di dove siano tutti i Rolex. Al momento la showgirl dichiara di averne in custodia solo due o tre.

Quanti sono i Rolex di Totti

Ignoto invece il destino degli altri, tra cui un Daytona Rainbow, venduto solitamente a un pubblico molto selezionato, che si aggira su un valore intorno a 1 milione di euro. Secondo il Corriere della Sera, non sarebbe neanche chiaro quanti siano di preciso gli orologi in questione, tutti con cinturino da uomo. La cifra stimata finora si aggira tra i sei e gli otto. Totti ricorda invece perfettamente quanti e quali siano, dopo che ha presentato un elenco dettagliato di quel che doveva essere nella cassetta di sicurezza.

Il blitz delle borse

Prima dei Rolex c’era stata la scomparsa delle borse e gioielli di Ilary Blasi. Buona parte era stata poi ritrovata nascosta nei ripostigli della megavilla all’Eur. Era poi emerso che si era trattato di un dispetto da parte di Totti, dopo la prima scomparsa dei Rolex. Vicenda che durante l’istruttoria in primo grado, la showgirl aveva provato a minimizzare, parlando di aver tenuto per sé appena due o tre orologi. Degli altri però, al momento, nessuno sa niente.

