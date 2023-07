Baiardo mollato dall’avvocato prima dell’udienza: sul suo arresto si decide a settembre

Il 5 settembre Salvatore Baiardo dovrà tornare in tribunale a Firenze con un nuovo legale. O con quello affidatogli d’ufficio

All’ultimo è rimasto senza avvocato Salvatore Baiardo, presente in aula a Firenze all’udienza del tribunale di Riesame sulla richiesta del suo arresto da parte della procura, rigettata dal gip lo scorso 26 maggio. L’udienza di oggi 14 luglio è stata rinviata al prossimo 5 settembre, dopo che il legale di fiducia di Baiardo ha rinunciato all’incarico, lasciandolo nella mani di un avvocato d’ufficio. Baiardo è indagato per calunnia ai danni di Massimo Giletti, come ricorda Repubblica, dopo averlo accusato di aver dichiarato il falso al pm e nei confronti del sindaco di Cerasa. A Baiardo la procura contesta anche il favoreggiamento nei confronti di Marcello dell’Utri e Silvio Berlusconi.

