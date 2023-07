No! Questa foto non mostra una nave carica di «italiani in arrivo negli USA»

È tornato a circolare un post del luglio 2018 in cui viene mostrata la foto di una nave piena di persone ammassate l’una sull’altra descritte come «Italiani in arrivo negli USA». L’immagine, in realtà, non riguarda affatto un’imbarcazione piena di emigrati italiani, come spiegato dal New York Historical Society.

Ecco il post in questione:

Numerose le condivisioni recenti, molte con commenti come «Fra un paio d’anni si potrà fare il bis….» (qui) o «Per tutti quelli che hanno una memoria corta o addirittura non la hanno» (qui).

Il ritorno delle condivisioni riguarda gli ultimi giorni, come possiamo vedere da un post dell’11 luglio 2023 con la seguente descrizione:

Attraverso una ricerca per immagini inversa è possibile rintracciare alcuni articoli pubblicati dai colleghi di Truthorfiction e AFP, così come un datato (13 novembre 2010) articolo pubblicato sul sito russo Kommersant dove non si parla affatto di italiani: si tratta di uno scatto dei militari americani di ritorno dalla seconda guerra mondiale e attribuita a «Mary Evans».

La foto venne diffusa associata agli italiani nel luglio 2018, ma la stessa foto venne pubblicata sul britannico Sun in una galleria immagini del maggio 2018 con la seguente didascalia: «American troops piled onto a heavily crowded ship to be transported back to the New York HarbourCredit: Media Drum World».

La foto la troviamo nel sito del New York Historical Society (Wwii.nyhistory.org), intitolata «Victory and Loss, 1945» e con la seguente descrizione:

American troops began returning to New York harbor soon after the German surrender in May 1945. Two million New Yorkers flocked to Times Square upon the announcement of Japan’s surrender on August 14, 1945, signaling the war’s end. While the Allies’ victory was widely celebrated, the country faced great losses; approximately 400,000 Americans were killed in the war, including 18,000 New Yorkers. Through photographs, documents, and artwork—including Joseph Delaney’s V-J Day in Times Square, Isamu Noguchi’s Belltower for Hiroshima, and Chaim Gross’s in Memoriam: My Sister Sarah, Victim of Nazi Atrocities—“Victory and Loss, 1945” evokes the celebrations and the struggles Americans experienced as they transitioned from the challenges of the war front and home front to ordinary life.