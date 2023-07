Omicidio Gigi Bici, condannata l’amica che voleva vendicarsi dell’ex: lo sparo dopo la lite e il giallo del finto rapimento

Il tribunale di Pavia ha condannato a 16 anni di carcere Barbara Pasetti, imputata nel processo con rito abbreviato per omicidio volontario di Luigi Criscuolo, 60 anni, noto a Pavia come Gigi Bici. I giudici hanno condannato la donna anche per occultamento di cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione. A ciascuna delle parti civili il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 100mila euro. Pasetti era in carcere a Vigevano, in provincia di Pavia, dal 20 gennaio 2022 dopo la svolta nelle indagini che aveva portato al suo arresto. Criscuolo era scomparso l’8 novembre 2021, ma il suo cadavere era stato ritrovato solo il 20 dicembre, in un terreno a Calignano, a pochi metri dalla villa di Pasetti. Per la fisioterapista di 40 anni i pm avevano chiesto 14 anni di carcere. Nel corso dell’udienza, Pasetti ha chiesto la parola e ha chiesto scusa alla famiglia di Criscuolo, spiegando di essersi difesa spinta dalla paura per se stessa e per suo figlio, dopo le presunte minacce dell’uomo.

La confessione

Commerciante di biciclette molto noto in città, Criscuolo la mattina dell’8 novembre 2021 euro uscito di casa per andare a Caligano, frazione di Cura Carpignano e non era più tornato. Sei settimane dopo il suo corpo era stato ritrovano quasi davanti al cancello della villa di Pasetti. A lungo la donna ha anche negato di conoscere Criscuolo, ma i sospetti su di lei sono cresciuti dopo che ha simulato il ritrovamento del cadavere davanti a casa sua coinvolgendo anche il figlio di 8 anni. Arrestata a gennaio 2022, Pasetti ha confessato solo il 5 ottobre di aver commesso il delitto. La donna si era separata dal marito e aveva chiesto aiuto a Criscuolo perché provasse a spaventare il suo ex. La mattina della scomparsa, Gigi Bici aveva incontrato Pasetti nel cortile di casa della donna. Secondo la sua confessione, mentre Criscuolo si trovava ancora in auto è scoppiata una lite finché la donna ha impugnato una pistola calibro 8,65 e ha sparato. Pasetti ha sostenuto che il colpo fosse partito accidentalmente. La donna è stata condannata anche per tentata estorsione, dopo aver chiesto soldi alla famiglia di Criscuolo provando a mettere in scena un finto rapimento da parte di un gruppo criminale dell’Est Europa.

