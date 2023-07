Fair play finanziario, la Uefa promuove Inter, Milan e Roma. Multe per Barcellona e Manchester United

L’Organo di controllo finanziario dei club Uefa (Cfcb) ha stabilito che Inter, Milano e Roma «hanno raggiunto gli obiettivi fissati per l’esercizio 2022». Oggi il Cfcb, che ha il compito di supervisionare l’applicazione dei regolamenti sulle licenze e sulla sostenibilità finanziaria, ha pubblicato la valutazione dei requisiti dei club europei sul pareggio di bilancio. I tre club di Serie A erano in regime di accordo transattivo durante la scorsa stagione, anche se la Uefa precisa che continuerà «a monitorare il rispetto del settlement agreement». Promossi anche i francesi Lilla, Monaco e Paris Saint-Germain e i turchi del Beşiktaş. Va male invece all’altra squadra della capitale turca, l’Istanbul Başakşehir FK, che non ha rispettato i target finanziari per il 2022 e dovrà pagare una sanzione di 400mila euro. Tra gli altri, è il Barcellona la società a cui va peggio, sanzionata per mezzo milione di euro per non aver fornito correttamente i dati alla Uefa.

I belgi del Royal Antwerp e i turchi del Trabzonspor hanno firmato un settlement agreement, mentre gli inglesi del Manchester United dovrà pagare 300mila euro per deficit minori. Piccole sanzioni (da 100mila euro) anche per i turchi del Konyaspor, i ciprioti dell’Apoel Nicosia, i belgi dell’Anderlecht, i lettoni del Riga, gli sloveni dell’Olimpia Lubiana e gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Le valutazioni pubblicate oggi dalla Uefa sono le ultime basate ancora sulle “vecchie” regole del fair play finanziario redatte nel 2018. E a proposito di fair play ora non resta che aspettare la sentenza della Uefa sulla Juventus. Il rischio per i bianconeri è di restare fuori dalle coppe per due anni e rimanere isolati in Europa. La decisione è attesa entro fine luglio, una settimana prima del sorteggio di Conference League del 7 agosto.

Leggi anche: