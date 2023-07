Calciomercato, Lukaku tra Inter e Juve: ok del Chelsea alla cessione ma lui e l’agente sono introvabili

Romelu Lukaku è introvabile. E anche il suo agente non risponde al telefono. Il centravanti belga è al centro di un intrigo di mercato. In cui si sfidano Inter e Juventus. Il Chelsea ha detto sì ai 40 milioni per l’acquisto del cartellino del giocatore. Ma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il suo avvocato Sebastien Ledure prende tempo. Anche se tra la società e il giocatore c’era un patto. Che prevedeva il ritorno ai nerazzurri quest’estate. Mediato dalla Roc Nation dello stesso Lukaku. Ora il legale non risponde al telefono. Ma l’Inter non riesce a comunicare nemmeno con il giocatore. Che ora si trova a Bruxelles. Secondo il quotidiano l’agente ha rotto il fronte sia con i nerazzurri che con Roc Nation. Ledure temporeggia e offre il giocatore ad altre società. Prima il Milan e ora la Juve.

L’intrusione

Il Chelsea invece vuole soltanto chiudere l’affare. Quindi cercherà un accordo con chiunque pur di liberarsi del giocatore. L’anno scorso Lukaku si era impegnato al massimo per tornare all’Inter. Aveva puntato i piedi e detto in un’intervista «mai alla Juve». Adesso potrebbe ripensarci. Anche perché da Torino sembrano aver proposto uno stipendio da 12,5 milioni di euro l’anno. Ora però è tutto in mano a lui. Dovrà decidere a breve. Intanto André Onana è destinato al Manchester United. Al suo posto dovrebbe arrivare Sommer.

