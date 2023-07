Israele, malore improvviso per Benjamin Netanyahu: cade e batte la testa dopo «forti dolori al petto». È ricoverato al pronto soccorso

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, in ospedale a Tel Aviv dopo aver perso conoscenza in casa, essere caduto ed aver battuto la testa, secondo quanto riporta il Jerusalem Post. La notizia è stata confermata dallo lo staff del premier, che ha spiegato che Netanyahu è poi giunto in ospedale «in stato di coscienza»: camminando, e non in barella, a quanto sembra. Ma secondo i media israeliani il premier, che compirà 74 anni ad ottobre, aveva accusato nelle scorse ore «forti dolori al petto», che potrebbero essere collegati al malore poi avuto. La caduta è avvenuta nella casa del premier a Cesarea, nel nord del Paese. Accolto all’ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv, Netanyahu è stato sottoposto ad esami, e le sue condizioni vengono definite laconicamente «buone» al momento dal suo staff.

La ricostruzione dello staff di Netanyahu

Secondo una prima valutazione medica, ha riferito l’ufficio del primo ministro, a causare il malore sarebbe stata lo stato di disidratazione seguito ad una visita ieri al lago di Tiberiade in ore di forte calura. Per questo oggi Netanyahu avrebbe accusato un «leggero giramento di testa» ed il suo medico personale gli ha avrebbe consigliato di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv. Dove il premier resterà anche nelle prossime ore per sottoporsi ad ulteriori analisi.

