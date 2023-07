Israele, una notte in cardiologia per Benjamin Netanyahu dopo il malore: «Sarà dimesso in giornata»

Una nottata trascorsa all’ospedale Tel ha-Shomer di Tel Aviv, tenuto sotto osservazione nel reparto di cardiologia. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo il malore accusato sabato 15 luglio, in mattinata verrà sottoposto a ulteriori accertamenti e, se gli esiti saranno in linea con i test già effettuati, potrà lasciare la struttura. A comunicarlo è una nota del suo ufficio: «Le sue condizioni sono molto buone», si legge nel comunicato ripreso da Ansa. Il 73enne primo ministro aveva perso conoscenza nella sua casa di Cesarea, scivolando a terra e battendo la testa, e venendo poi ricoverato in ospedale. Poche ore più tardi, dopo la ricostruzione fornita dal suo staff che ha parlato di «disidratazione», è stato lui stesso a diffondere un video per parlare delle sue condizioni di salute. «Ieri ero con mia moglie al mare in Galilea», ha raccontato il premier, «siamo stati al sole, senza cappello e senz’acqua… Non una buona idea. Voglio prima di tutto ringraziare tutto voi per il pensiero, così come l’eccellente équipe medica qui allo Sheba che mi ha visitato, Grazie a Dio ora mi sento molto bene», ha assicurato il 73enne leader del Likud. Netanyahu, fanno sapere i media israeliani, sarebbe stato tenuto sotto osservazione nel reparto di cardiologia per ragioni di sicurezza. La consueta riunione del consiglio dei ministri, che di norma si svolge a Gerusalemme di domenica, è stata rinviata di un giorno perché la convinzione dell’ufficio del primo ministro è che già da lunedì sarà i grado di riprendere le normali attività lavorative.

