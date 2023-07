Netanyahu, un video per rassicurare dopo il malore: «Ho preso il sole al mare senza acqua né cappello, voi non fatelo!»

Un colpo di sole, dagli esiti quanto mai sfortunati. È questa la spiegazione che Benjamin Netanyahu ha voluto dare del malore accusato oggi nella sua casa di Cesarea, che lo ha costretto al ricovero all’ospedale Tel Hashomer di Tel Aviv. Netanyahu ha voluto spiegare quanto accaduto in prima persona, anche per rassicurare il Paese di cui è tornato alla guida lo scorso dicembre, consegnando un video-messaggio alla tv israeliana. «Ieri ero con mia moglie al mare in Galilea», ha raccontato il premier, approfondendo la ricostruzione già anticipata dal suo staff. «Siamo stati al sole, senza cappello e senz’acqua… Non una buona idea». Sarebbe stato questo il prodromo della disidratazione accusata nelle scorse ore da Netanyahu, che lo avrebbe portato a perdere conoscenza. Svenuto in casa, Netanyahu è caduto battendo la testa. Ma nel video diffuso dai media, girato in ospedale, il premier appare in buone condizioni. «Voglio prima di tutto ringraziare tutto voi per il pensiero, così come l’eccellente équipe medica qui allo Sheba che mi ha visitato, Grazie a Dio ora mi sento molto bene», ha assicurato il 73enne leader del Likud. Che ha voluto cogliere l’occasione per inviare un messaggio-appello quanto mai utile ai suoi concittadini, e non solo, in queste giornate di caldo eccezionale: «Ho per voi una richiesta: siamo nel bel mezzo dell’afa, quindi per favore, passate meno tempo al sole, bevete più acqua, e che possiamo avere tutti una buona settimana».

Foto di copertina di repertorio: Netanyahu con una guardia del corpo sulla spiaggia di Neve Zohar, sul Mar Morto, 27 giugno 2011 – EPA/OLIVER WEIKEN

