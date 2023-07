Italia 1 Portogallo 0: gli azzurri trionfano alla finale degli Europei under 19

Dopo aver battuto la Spagna, l’Italia di Alberto Bollini vince il sesto Europeo Under 19 della propria storia: un successo che mancava dal 2003 (quando batté il Portogallo) e sfiorato l’ultima volta nel 2018 (sconfitta ai supplementari sempre contro il Portogallo). Il gol di Kayode ha portato in vantaggio l’Italia. Il difensore della Fiorentina sblocca il risultato al 19’ con un colpo di testa perfetto su assist di Hasa che crossa dalla sinistra. Tante le occasioni di goal degli azzurri in questa partita dove hanno dominato specialmente nel primo tempo. Lipani sfiora il raddoppio al 74′ ma la rete viene annullata per fuorigioco.

La partita

Allo stadio Stadio di Ta’ Qali di Malta la nazionale dei millennial finisce sul più alto gradino del podio, dopo aver raggiunto la sofferta finalissima battendo la Spagna 3-2. Dopo l’impresa sfiorata ai mondiali in Argentina con l’U20 fermata in finale dall’Uruguay, questa la volta la missione va a segno. Un bel segnale anche per Roberto Mancini e la nazionale senior, abbattuta dalla mancata qualificazione ai mondiali in Qatar. Il ct Bollini non cambia e conferma la squadra arrivata in finale, con il tridente formato da Vignato, Esposito e Kayode. A centrocampo N’Dour insieme a Hasa (uno dei migliori) e Faticanti. E l’Italia parte bene, pressando il Portogallo (con i lusitani gli azzurrini avevano perso 5-1 nella fase a gironi): e gli effetti si vedono subito, perché al 9′ la nazionale è vicina al vantaggio con Esposito che non approfitta del buon pallone servito da Missori, calcia male e manda fuori. Un altro paio di occasioni per l’Italia che vuole fare la partita così come aveva annunciato il tecnico Bollini: Hasa protagonista di tutte le azioni pericolose, anche quella che porta alla rete del vantaggio. Che arriva al 19′ con il centrocampista che mette sul secondo palo una palla morbida per Kayode che di testa regala l’1-0. Dopo un primo tempo dominato dagli azzurri, il Portogallo torna in campo nella ripresa per rimettersi in partita. Ci prova al 13′ con Gustavo Sà, ma palla deviata in angolo. L’Italia soffre e trema tre minuti dopo all’azione di Fernandes che colpisce di testa all’altezza del secondo palo: para Mastrantonio. Al 34′ l’Italia è vicinissima al raddoppio con Vignato, fermato dal portiere. I cinque minuti di recupero e poi il fischio finale: 20 anni dopo il titolo torna nella mano degli italiani.

