Addio a Jane Birkin, l’attrice e cantante trovata senza vita nella sua casa a Parigi

È morta all’età di 76 anni Jane Birkin, cantante, attrice e regista britannica naturalizzata francese. Secondo le prime informazioni, è stata trovata senza vita nella sua casa parigina. Le Parisien scrive che Birkin era malata da tempo e a maggio aveva cancellato alcuni concerti proprio per motivi di salute: «Sono sempre stata una grande ottimista, ma mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po’ di tempo per poter esibirmi di nuovo sul palco e con voi», aveva scritto ai suoi fan. Nata a Londra nel 1946, Birkin si è trasferita in Francia alla fine degli anni Sessanta. Il suo primo matrimonio è con il compositore John Barry, dal quale avrà una figlia, Kate, morta nel 2013. Poi l’incontro con Serge Gainsbourg, che la lancerà in vetta alle classifiche nel 1969 con l’indimenticabile duetto Je t’aime… moi non plus. Cantante, ma anche attrice, sceneggiatrice e regista. Tra i film più celebri in cui ha recitato Jane Birkin si ricordano La piscina, Una donna come me o Blow-Up di Michelangelo Antonioni, ma in carriera ha partecipato a oltre 70 pellicole. Nel settembre 2021, i primi problemi di salute, quando un lieve ictus la costringe ad annullare una serie di concerti. Ma il suo nome rimarrà per sempre legato alla moda. Nel 1984, mentre era bordo di un volo Parigi-Londra, si lamentò perché non riusciva a trovare una borsa che soddisfasse le sue esigenze di giovane madre. Al suo fianco c’era il presidente di Hermes Jean-Louis Dumas, che fece disegnare subito un modello adatto alla richiesta dell’attrice. Una borsa che è poi entrata nella storia.

Credits foto: EPA/Sebastien Nogier

Leggi anche: