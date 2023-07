Laurearsi in ukulele da oggi è possibile: ad Alessandria il primo corso di studi di livello universitario

Da oggi sarà possibile laurearsi in ukulele: sono infatti aperte le iscrizioni per il primo corso di studi di livello universitario dedicato allo strumento. Una novità assoluta a livello internazionale. Si terrà al Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria sotto la direzione del Prof. Giovanni Albini, docente del Vivaldi, compositore e ukulelista noto a livello internazionale. Si tratta del punto di approdo dei due corsi di ukulele, rispettivamente di 16 e di 24 ore, istituiti da Albini al Vivaldi nel 2021: il successo avuto dall’iniziativa ha avuto ha aperto la strada all’idea di un vero e proprio corso di studi che ora si è concretizzato.

L’obiettivo è quello di formare musicisti completi e consapevoli, aperti alla pluralità di stili che l’ukulele consente di approfondire. Il corso accademico di primo livello (triennio) in Musiche Tradizionali ad indirizzo Ukulele è stato autorizzato dal MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca. Al termine del quale, sarà possibile ottenere un diploma accademico equipollente ad una laurea triennale. Le lezioni inizieranno a novembre, mentre le iscrizioni rimarranno aperte fino al 20 agosto. Tra gli studenti del Vivaldi di Albini anche alcune promesse della musica, come la giovanissima ukulelista e cantautrice Isabella Sophie Paruzzo, finalista nel 2021 a The Voice Kids Germany e che si è esibita con successo nel 2022 a Italia’s Got Talent (Sky Italia) e Tu si che Vales (Canale 5).

Nella foto: Giovanni Albini

Leggi anche: