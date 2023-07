Ondata di caldo, aumenta il rischio blackout per il boom sui consumi elettrici: vicini al picco dell’anno

I consumi elettrici viaggiano verso nuove vette, che sfiorano il picco del 2023 e si avvicinano al record rispetto agli ultimi anni, con il rischio sempre più concreto che si verifichino diffusi blackout per la sofferenza della rete elettrica. E la colpa è del caldo. Ieri, infatti, i consumi monitorati da Terna hanno toccato il massimo dell’anno a 56,67 GW. Al momento, nel primo pomeriggio di martedì 18 luglio, i dati ci parlano di una situazione meno drammatica delle previsioni di giornata: il monitoraggio della piattaforma/app della società che gestisce le reti elettriche italiane segna un livello di 55,36 GW. Ma le stime indicano un trend in crescita, che potrebbe portare presto i consumi a toccare i 58,72 GW avvicinandosi così al massimo storico del luglio 2015, quando raggiunsero i 60,5 GW. Cifre che non sorprendono, nella settimana del caldo record, causato dall’anticiclone africano Caronte. Il cui nucleo si trova proprio tra l’Italia e la Grecia, e dunque investe in pieno la Sardegna: in 43 comuni dell’isola su 377 si è superata ieri la soglia dei 40 gradi, e oggi le località che registreranno l’ondata di afa record potrebbero essere più numerose. L’anticiclone non sta dando tregua neppure nelle ore notturne, con minime tra i 20 e i 26 gradi, in assenza di vento. Da giovedì 20 luglio, si prevede tuttavia un leggero miglioramento nel Nord Italia: secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, i bollini rossi scenderanno dai 23 di domani ai 18 di giovedì 20 luglio. Non uscirà invece tanto a breve dalla morsa dell’afa il Sud Italia: resta, almeno fino al 25-27 luglio, massima allerta ad Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

