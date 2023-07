Mondiali di nuoto in Giappone, il riscatto dell’Italia nella 5km: Paltrinieri argento e Acerenza bronzo

Dopo le delusioni della 10 km, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza si prendono la rivincita nel bacino della 5km conquistano rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone. L’oro è andato al tedesco campione incarica Florian Wellbrock, che ha così bissato il titolo della 10km. Paltrinieri non era certo di partecipare alla gara, a causa dei diversi problemi di salute avuti in questi mesi. Ma il campione di Carpi, al termine della gara, ha dichiarato: «È come se avessi ogni volta di bruciarmi, fare una brutta gara, per poi accendermi e rifarmi dopo. È una questione di motivazioni, di rabbia e quasi ossessione che mi cresce dentro». A ironizzare e sostenere Paltrinieri c’è il collega e compagno di squadra, Domenico Acerenza: «Se gli servono stimoli vorrà dire che lo batterò io in allenamento». E l’atleta potentino aggiunge: «Sappiamo che siamo due guerrieri, oggi volevamo dare tutto e lo abbiamo fatto fino alla fine. Sono contento di aver preso una medaglia a questo mondiale. Io, a differenza di Greg, sono stato continuo negli allenamenti. Nella prova olimpica mi è mancata un po’ di lucidità, ho sofferto le acque torbide, oggi invece mi sentivo veramente bene».

