Leonardo La Russa, identificato l’amico dj con lui la sera della presunta violenza: così può cambiare l’indagine

La procura di Milano ha identificato l’amico di Leonardo Apache La Russa che è stato anche il dj della serata alla discoteca Apophis di Milano del 18 maggio scorso. La presenza del 24enne era stata indicata a casa La Russa dalla 22enne che ha poi denunciato il figlio del presidente del Senato per violenza sessuale. La notizia anticipata da La Verità trova riscontri in fonti giudiziarie citate da Ansa secondo cui il ragazzo potrebbe essere iscritto a breve nel registro degli indagati. Nella denuncia, la 22enne aveva scritto di avere «ricordi della notte vaghi in quanto drogata. L’unico dato certo che posso riferire è che Leonardo mi ha dato un drink – aveva riferito la ragazza – mi ha portato a casa sua, senza che mio fossi nelle condizioni tali da poter scegliere». In seguito «ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l’amico, sempre a mia insaputa».

L’ipotesi di violenza sessuale di gruppo

La 22enne aveva parlato di un certo «Nico». Dettaglio che non ha reso semplice l’identificazione del ragazzo, di cui La Verità ha anticipato anche il nome esatto che non rispondeva a quello d’arte.. Ancora da chiarire se la procura ipotizzerà per il dj l’accusa di violenza sessuale o quella di violenza sessuale di gruppo sia per il 24enne che per Leonardo La Russa. L’obiettivo in questa fase delle indagini sarà quello di chiarire sia se ci siano stati o meno gli abusi nei confronti della ragazza in stato di incoscienza, sia se, come sostenuto da lei, i fatti siano avvenuti in fasi diverse o meno. Della presenza del dj, la ragazza aveva ammesso di non avere memoria. Ma a confermare la sua presenza sarebbe stato lo stesso Ignazio La Russa, ricorda il Corriere della Sera, quando aveva ricordato che quella mattina alle 11.30, quando il figlio e la ragazza si sono svegliati, aveva visto la coppia in camera da letto. La Russa aveva aggiunto che in casa c’erano anche altri due ragazzi.

