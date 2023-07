Via D’Amelio, Meloni alle commemorazioni ufficiali. Schlein sarà sul luogo della strage per il minuto di silenzio

Non sarà in via D’Amelio, come però non avevano partecipato al minuto di silenzio neppure i suoi predecessori, almeno quelli recenti da Giuseppe Conte a Mario Draghi. Giorgia Meloni sarà comunque a Palermo, domani, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio. La mattina, alle 8.50, deporrà una corona nella caserma Lungaro davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi nella strage del 19 luglio del ’92. A seguire, farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi, alle 10, presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presenti anche il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il capo della procura Maurizio De Lucia e i vertici delle forze dell’ordine. Non sarà alla fiaccolata tradizionalmente organizzata dalla destra né, come dicevamo, al minuto di silenzio tradizionalmente organizzato dalla famiglia Borsellino. Qui sarà invece la segretaria del Pd, Elly Schlein che si recherà alle 17 nel luogo dell’attentato e sarà presente fino al minuto di silenzio alle 17.58, l’ora esatta della deflagrazione.

