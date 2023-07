Donald Trump indagato anche per l’assalto a Capitol Hill: «Così Biden vuol fare fuori l’avversario numero uno»

L’ex presidente Usa Donald Trump è indagato anche per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. In un lungo post sul suo social Truth ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith, che gli ha concesso quattro giorni per costituirsi. Nel suo post Trump, intenzionato a correre per le prossime elezioni Presidenziali, ha attaccato di nuovo Joe Biden e il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, accusandoli di «strumentalizzazione e interferenza politica». Secondo Trump, chi guida oggi la Casa Bianca vuole «eliminare l’avversario numero uno». Trump ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione dell’indagine su Capitol Hill con una lettera la scorsa domenica sera «mentre ero con la mia famiglia», definendo il procuratore Smith «il pazzo».

