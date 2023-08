Obama avverte Biden: «Sarà dura, perché il Trump ferito dalle inchieste è più forte che mai»

Sostenitori leali, un ecosistema mediatico (conservatore) favorevole e un Paese polarizzato. Punti di forza di Donald Trump, incriminato ieri per l’assalto a Capitol Hill, dei quali Joe Biden dovrebbe preoccuparsi nella sua corsa alla Casa Bianca del 2024. L’allarme è arrivato direttamente da Barack Obama che, durante un pranzo con l’attuale presidente Usa all’inizio di quest’estate, ha sottolineato come Trump sia un candidato, certo ferito dalle tre incriminazioni (Campidoglio, Stormy Daniels e Mar-a-Lago), ma «più forte» di quanto possano credere molti democratici. Ipotesi, questa, confermata anche dal primo sondaggio ufficiale della campagna elettorale 2024, pubblicato due giorni fa dal quotidiano liberal. Durante il colloquio tra i due nella residenza presidenziale – scrive il Washington Post – l’ex capo di Stato Usa dal 2009 al 2017 ha promesso a Biden «di fare tutto il possibile per la sua rielezione», secondo due fonti informate. Nessun riferimento, però, alle voci – diffuse già nel 2020 e tornate più forti di allora – relative alla possibilità che Obama possa prendere il posto di Kamala Harris e salvare, in parte, la candidatura dem. Nonostante questo, l’impegno di Obama «è stato un gesto molto gradito per la Casa Bianca», rende noto il quotidiano. Anche perché negli anni precedenti, 2020 (e pure nel 2022), l’ex presidente Usa ha giocato un ruolo chiave nel sostegno a Biden. Ha tenuto grandi comizi negli stati in bilico, organizzato raccolte fondi e si è messo in gioco persino in contesti non del tutto “istituzionali” per parlare ai giovani elettori. Al momento, l’unica cosa certa è che Obama entrerà nel vivo della campagna elettorale del su ex vice a partire da autunno. Eppure, subito dopo il pranzo “estivo” alla Casa Bianca, Obama ha pubblicato sui social un video per aiutare Biden nella raccolta fondi online, destinati alla campagna di rielezione. «Dare 5 o 10 dollari alla campagna di Joe fa davvero la differenza. L’ultima volta, le donazioni che avete fatto hanno costituito la maggior parte delle entrate della campagna di Biden».

