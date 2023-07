Barron Trump viene usato come meme dal padre (contro Joe Biden)

Finora la ex First Lady lo aveva tenuto fuori dal dibattito politico. Fino ad oggi

Donald Trump schiera il suo figlio più piccolo in campagna elettorale. Finora tenuto riservato, con le unghie e con i denti dall’ex First Lady Melania durante gli anni alla Casa Bianca, adesso Barron Trump a soli 17 anni viene lanciato dal padre per uno spot contro Joe Biden sui social media o meglio sulla sua piattaforma social “Truth Social”. «Nel tentativo di giocare alla pari Barron Trump farà il dibattito con Joe Biden», si legge nella foto postata dalla campagna dell’ex presidente sui social in cui Barron è immortalato in giacca a cravatta.

(foto copertina EPA/Stefani Reynolds / POOL)

