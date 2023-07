Veneto: maltempo nell’Agordino e nel Comelico, il vento fa cadere gli alberi come birilli – Il video

Una forte ondata di maltempo, con pioggia e raffiche è in corso nelle bellunese, nelle zone di Agordino e Comelico. In un video postato dal governatore del Veneto Luca Zaia si vedono gli alberi cadere con estrema facilità a causa del forte vento. «Sono in contatto con i Sindaci per capire eventuali danni alle strutture», ha aggiunto il presidente di regione.

Maltempo anche a Bolzano

Un temporale con forti raffiche di vento ha causato danni a Bolzano e dintorni. Per il momento non si segnalano feriti. In piazza Vittoria un grande albero è stato sradicato ed è caduto nel parco che si trova alle spalle dell’omonimo monumento. A Terlano un grosso ramo è precipitato sul prato della piscina e sul parcheggio danneggiando alcune autovetture. A Fortezza è stato scoperchiato il tetto di un’azienda e a Brunico quello di un’abitazione. A Bolzano la temperatura nel giro di pochi minuti è precipitata da 36 a 23 gradi. Come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, l’ondata di maltempo si è poi spostata verso la Bassa Atesina. In val d’Ultimo, come anche in val Pusteria le raffiche di vento hanno superato i 90 km/h.

