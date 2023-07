Genova, incendio nell’ospedale San Martino per un corto circuito: trasferiti i pazienti del reparto rianimazione – Il video

A causa del fumo e della mancanza di elettricità,56 persone sono state trasferite in altri padiglioni della struttura

Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte di mercoledì 19 luglio al terzo piano dell’ospedale San Martino di Genova. Le fiamme sono state subito domate, ma a causa del fumo e della mancanza di elettricità, 56 pazienti sono stati trasferiti in altri padiglioni della struttura. Ad aiutarli sono stati gli stessi vigili del fuoco e il personale del Policlinico che hanno fatto sapere di non aver registrato feriti o intossicati. Alte colonne di fumo si sono viste da tutto il quartiere sul tetto del monoblocco, così come dalle vie limitrofe al policlinico – scrive Genova Today – sono arrivate le segnalazioni di un forte odore di gomma bruciata. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’incendio che ha interessato la Rianimazione M3 al terzo piano del nosocomio ligure, è scaturito da un corto circuito ad un gruppo di continuità. Tempestivo l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e due mezzi speciali che all’alba di oggi hanno concluso l’intervento.

