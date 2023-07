Rimini, 67enne militante del Pd improvvisa uno spogliarello alla Festa dell’Unità – Il video

A cena finita probabilmente il caldo del 18 luglio si faceva sentire a Rimini. Così la storica militante del Pd Loretta Pompili ha improvvisato un piccolo spettacolo di burlesque, che a qualcuno è sembrato un semplice spogliarello, con tanto di piccola vasca da bagno, sul palco alla Festa dell’Unità. Qualcuno ha gridato allo scandalo, mentre altri hanno addirittura accennato un piccolo applauso. Ex dirigente di regione in pensione, volontaria dell’evento, ha intrattenuto il suo pubblico per circa tre minuti. Tempo nel quale il video ha iniziato a circolare sui social. Un performance che ha lasciato tutti molto perplessi, ha dichiarato Fiorella Zangari, la segretaria comunale Pd, che aggiunge: Una cosa del genere prima di essere fatta andava condivisa con il partito e gli altri organizzatori della festa noi e spiegata al pubblico. Tra chi ritiene che abbia ridicolizzato la festa, e chi la elogia per l’audacia e il coraggio nel risvegliare l’evento. Pompili si difende: «Un messaggio a favore di noi donne e dei nostri diritti» e definisce la performance «un’innocente burla del burlesque».

Leggi anche: