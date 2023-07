Conte strepita contro gli sconti alle cartelle di Salvini. Ma la fidanzata Olivia Paladino li chiede all’Agenzia delle Entrate

Il Movimento 5 stelle ha polemizzato con toni forti sulle nuove proposte di sconto sulle cartelle esattoriali lanciate dal vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Ad avere toni particolarmente forti, sostenendo che questi sconti sulle cartelle sono un favore agli evasori è stato soprattutto il leader del movimento, Giuseppe Conte. Ma in casa sua la pensano assai diversamente. Nel gruppo di proprietà della compagna di Conte, Olivia Paladino (che ne è azionista di controllo pariteticamente con la sorella maggiore Cristiana) quasi tutte le società hanno inseguito freneticamente gli sconti fiscali grazie alla pace fiscale e alle rottamazioni cavalcate da Salvini e varate dagli ultimi governi.

La rottamazione

L’ultima rottamazione dei propri debiti fiscali emerge ora dopo il deposito alla camera di commercio di Roma del bilancio 2022 della Immobiliare Splendido, che è la società che controlla sia le mura che indirettamente la gestione operativa dell’Hotel Plaza di Roma, un cinque stelle che è amministrato da un’altra società dei Paladino, l’Unione esercizi alberghi di lusso. L’immobiliare di proprietà delle sorelle Paladino, e di cui è amministratore unico il suocero di Conte, Cesare Paladino, spiega nella relazione di avere mancato di un soffio la rottamazione ter delle cartelle, avendo presentato all’Agenzia delle Entrate- Riscossione la propria domanda troppo tardi.

I Paladino

Poco male, i Paladino si sono rifatti con la nuova rottamazione varata ancora dal governo di Mario Draghi. Nella relazione di bilancio si informa infatti che “la società ha presentato ad aprile 2023 domanda all’ADER per la “Definizione agevolata , Introdotta dalla Legge n. 197/2022 e modificata dal DL n. 51/2023, per la cd “Rottamazione quater” dei crediti iscritti a ruolo “rottamabili”, mentre presenterà domanda per la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo non rottamabili, inoltre ha iniziato le rateazioni per le imposte relative agli avvisi bonari pervenute dall’ADE”. Se Conte strepita contro le proposte di Salvini, la compagna Olivia le ha invece sposate fino in fondo.

