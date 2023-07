Massimo Mauro, infarto sul campo di padel: operato d’urgenza a Catanzaro

L’ex centrocampista di Juventus e Napoli ha assicurato di essere seguito con attenzione in ospedale, dove è ancora ricoverato dopo il malore durante la sua vacanza in Calabria

È stato colpito da un infarto Massimo Mauro mentre si trovava in Calabria per una vacanza. A confermalo è stata la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport, di cui l’ex giocatore di Juventus e Napoli è presidente. Mauro, 61 anni, è stato colto da un malore mentre stava giocando a padel. Dopo aver contattato un medico, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove l’opinionisti di Sky sport è stato sottoposto a un’operazione di angioplastica. A rassicurare sulle sue condizioni è stato lo stesso Mauro, che alla sua fondazione ha detto: «In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato».

Leggi anche: