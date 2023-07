Salvo Sottile si scusa con tutti: «La bestemmia su Elly Schlein? Un errore, non voluto, del mio collaboratore» – Il video

Il giornalista Salvo Sottile è stato, inconsapevolmente a suo modo, protagonista di un errore sui social. Complice il sistema T9 (correttore automatico) sullo smartphone e la distrazione di un suo collaboratore ieri sulla pagina del cronista, che presto partirà con un suo programma in Rai, è comparsa una bestemmia. Due parole, per la precisione, molto vicine all’acronimo PD, ovvero Partito Democratico. «In occasione del 31 anni dalla strage di via d’Amelio – recitava il post incriminato – dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P**D Elly Schlein».

Un errore fatale, su cui Sottile non passa sopra. Anzi, si scusa con la sua consueta pacatezza. Attribuisce la colpa al T9 usato da un suo collaboratore. Ma dato che la pagina è sua Sottile vuole attribuirsi l’intera responsabilità della vicenda. «Mi scuso sinceramente per l’increscioso strafalcione nell’articolo pubblicato questa mattina – spiega in video – e sulla pagina Facebook del direttore Salvo Sottile. Un episodio che mi risulta ancora di difficile comprensione, perché lontano anni luce da ciò che sono e da quello che scrivo normalmente. Non importa se si è trattato di una correzione automatica, di un refuso o di un hackeraggio del mio profilo. Vorrei solamente porgere le mie più sentite scuse a tutti, in primis al direttore Salvo Sottile, esente da ogni colpa, al Membro della Camera dei deputati Elly Schlein, alla Rai e a tutti coloro che hanno letto l’articolo».

Leggi anche: