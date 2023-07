Biden vuole l’ammiraglio Lisa Franchetti a capo della Marina Usa, sarebbe la prima donna in quel ruolo

Joe Biden avrebbe intenzione di nominare l’ammiraglio Lisa Franchetti, 59 anni, a capo della Marina militare statunitense. Se venisse confermata l’indiscrezione rivelata ai media americani, tra cui il Time, da un alto funzionario della Casa Bianca, si tratterebbe della prima donna nominata in un ruolo di primo piano nel servizio militare statunitense. Franchetti è un ufficiale con un’ampia esperienza di comando e attualmente è vice capo delle operazioni della Marina militare. Biden avrebbe fatto una scelta diversa da quella suggerita il mese scorso dal segretario della Difesa Lloyd Austin, che aveva indicato come miglior candidato l’ammiraglio Samuel Paparo, oggi comandante della flotta del Pacifico della Marina. Per quest’ultimo però Biden avrebbe in mente la guida del comando indo-pacifico degli Stati Unit.

La scelta di Biden su Franchetti si sarebbe basa sulla solida esperienza militare dell’ufficiale anche con incarichi politici e amministrativi in carriera di alto profilo. Caratteristiche che per il presidente Usa sono stati elementi determinanti per considerarla un elemento più che affidabile per la gestione del dipartimento e sotto il profilo della gestione del bilancio. Secondo il funzionario citato dai media statunitensi, la scelta di nominare la prima donna nel Joint Chiefs of Staff avrebbe una natura fortemente politica, con l’obiettivo di essere di ispirazione per tutti i componenti della Marina, uomini e donne.

Franchetti ha svolto ruoli di comando a tutti i livelli, guidando la Sesta flotta statunitense e le forze navali in Corea. È stata la seconda donna in assoluto a diventare ammiraglio a quattro stelle e ha svolto diversi incarichi, tra cui comandante di un cacciatorpediniere navale e per due volte comandante del gruppo d’attacco delle portaerei.

