Dalla strana foto degli “astronauti” sulla Luna alle teorie QAnon sull’adrenocromo – Le fake news della settimana

Anche questa settimana torniamo con una selezione dei nostri fact check. Negli ultimi sette giorni non c’è stato un filone di disinformazione prevalente, ma abbiamo assistito a tanti ritorni: da chi continua a mettere in dubbio l’allunaggio (e questa volta lo fa attraverso la foto di presunti astronauti senza casco) a chi sostiene che la pandemia da Coronavirus sia stata solo una messinscena. Grande protagonista della settimana appena conclusa, poi, è stato il caldo: le alte temperature hanno fatto tornare alla carica i negazionisti del cambiamento climatico, che hanno preso come esempio della loro tesi alcuni picchi di calore registrati mezzo secolo fa. O un video decontestualizzato del meteorologo Paolo Sottocorona. Non poteva mancare, infine, una branca specifica di complottisti, concentrata nella denuncia di oscuri traffici di bambini con l’obiettivo di ottenere il prezioso adrenocromo, la fantomatica «droga dei poteri forti».

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: