Twitter limiterà il numero di messaggi diretti per gli utenti senza spunta blu

Un’altra novità su Twitter a discapito degli utenti privi della spunta blu, ovvero che non pagano. Potranno inviare solo un numero limitato di messaggi al giorno. Ne ha dato notizia nella notte l’account “Twitter Support”, che in un post ha spiegato: «Implementeremo presto alcuni cambiamenti per ridurre lo spam nei Dm, i messaggi diretti. Gli account non verificati avranno limiti giornalieri sul numero dei messaggi diretti che potranno inviare». Una scelta di cui è difficile intravedere la logica. Con tante app di messaggistica gratuite, non è chiaro perché gli utenti dovrebbero – negli auspici di Elon Musk – pagare per restare sul social bianco e blu piuttosto che emigrare verso piattaforme più accoglienti. «La scorsa settimana abbiamo offerto agli utenti la possibilità di limitare la loro casella di posta in arrivo dei messaggi diretti solo agli utenti verificati e alle persone che seguono. E ora stiamo assistendo a una riduzione del 70% dello spam nei messaggi diretti rispetto alla scorsa settimana. Questo lavoro è in corso. Continueremo ad apportare modifiche per combattere lo spam per rendere Twitter migliore per tutti», ha scritto in un secondo tweet l’account ufficiale Twitter Support.

