Grecia, incendi fuori controllo sull’isola di Rodi: distrutti hotel e case. 30mila evacuati – I video

Rodi è preda degli incendi divampati negli scorsi giorni e che, ad oggi, non sono ancora stati domati. Agevolate dal vento e dalle temperature elevate, le fiamme hanno distrutto alberghi, resort di lusso, case private e una cospicua parte della vegetazione dell’isola greca. Stando alle previsioni meteo di oggi, 23 luglio, in diverse aree della Grecia le temperature supereranno i 40 gradi. Da quando è scoppiata l’emergenza a Rodi, sono state evacuate 30 mila persone, tra cui molti turisti: circolano in rete i video dei viaggiatori che, trolley alla mano, attendono in spiaggia l’arrivo di imbarcazioni speciali, allestite per fuggire dall’isola. Sono circa 2 mila gli individui che hanno dovuto essere trasportati via nave perché bloccati in riva al mare. Altri hanno trovato rifugio in palestre, scuole e centri congressi dell’isola. Su Rodi, intanto, sono in volo dall’alba del 23 luglio cinque elicotteri, due dei quali dell’aeronautica militare, e tre aerei che hanno iniziato a sganciare acqua. Nella giornata odierna, dovrebbero arrivare anche un velivolo dei Vigili del fuoco della Repubblica Ceca e due dalla vicina Turchia. Al momento, sono impiegati sul fronte degli incendi 200 pompieri greci, con 39 mezzi a disposizione. Insieme a loro, sono intervenuti membri della Guardia costiera e delle Forze armate greche.

