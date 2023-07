La follia del turista che si tuffa da un tetto a 32 metri, così sfiora gli scogli a Polignano a mare: la denuncia del proprietario della casa – Il video

Scene sempre più simili a quelle già viste a Venezia arrivano anche da Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove un turista si è arrampicato sul tetto di una casa per tuffarsi dall’altezza di 32 metri. Un gesto folle denunciato proprio dal proprietario della casa, che si affaccia a picco su lama Monachile che pochi giorni prima aveva fatto da scenografia per il Red Bull Cliff Diving. Peccato però che in quella circostanza a tuffarsi erano atleti allenati e ben consapevoli dei rischi, con tanto di sistema di sicurezza organizzato per l’evento. Il turista immortalato in un video diventato virale si è lanciato passando a pochi metri dalla scogliera e tuffandosi in mare, probabilmente con non pochi dolori dopo il tuffo. «Il livello della gente che tra luglio e agosto da anni raggiunge Polignano è da film dell’orrore – scrive sui social l’imprenditore Giuseppe L’Abbate, che ha denunciato il caso come fa ormai da anni – La colpa non è da attribuire alla politica, ma a quello che si offre al turista… Scusate l’arroganza, ma queste scene a Capri e Portofino non le ho mai viste. Bisogna puntare alla qualità con una politica di prezzi e servizi adeguati se vogliamo cercare di ripulirci un po’ dalle orde dei barbari. Questo “minus habens” oggi ha pensato bene di violare la mia proprietà e di sporgersi a circa 32/33 mt rischiando di cadere su un costone roccioso. Qualsiasi post o foto doveste ricevere di questa bravata per piacere fatemela pervenire perché è gente alla quale bisogna insegnare a vivere».

Leggi anche: