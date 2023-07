Real Madrid-Milan, l’ex portiere Hislop crolla a terra in diretta per un malore: «Si è ripreso ed è cosciente» – Il video

Attimi di paura prima dell’incontro tra Milan e Real Madrid a Pasadena, in California. Durante la diretta di Espn del pre-partita, il commentatore Shaka Hislop ha avuto un malore ed è crollato a terra mentre stava parlando. L’ex portiere di Newcastle e West Ham stava dialogando in diretta con il collega Dan Thomas, quando improvvisamente si è sentito male. Nel filmato, condiviso sui social, si vede Hislop barcollare fino quasi a uscire dall’inquadratura, per poi cadere per terra. Thomas cerca di soccorrerlo e le immagini sfumano, senza che gli spettatori sappiano bene cosa sia successo. Nel frattempo la partita inizia. All’intervallo, è lo stesso Dan Thomas – questa volta più rilassato – ad aggiornare chi è davanti al televisore sulle condizioni di salute del collega. «Il mio amico Shaka non è qui, ma ci sono buone notizie. È cosciente, sta parlando e penso che sia un po’ imbarazzato per tutto questo. Si è scusato abbondantemente», ha detto Dan Thomas durante la diretta.

Poi il giornalista ha aggiunto: «Shaka non è uno a cui piace che la gente lo prenda in giro. Ovviamente è troppo presto per fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che sia cosciente e abbiamo parlato anche con la sua famiglia». Hislop, classe 1969, ha giocato per diverse stagioni in Premier League, dove è stato il portiere di Newcastle e West Ham. Nel 2006 ha disputato i Mondiali con la nazionale di Trinidad & Tobago. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha assunto le vesti di commentatore tv per Espn. Per quanto riguarda la partita di ieri sera, nel secondo tempo il Real Madrid è riuscito a recuperare i due gol di svantaggio subiti nella prima metà di gara e ha chiuso l’incontro con una vittoria per 3-2.

