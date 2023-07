Il direttore degli Uffizi difende Sangiuliano da Il Foglio: «Giusto il numero di visitatori alla mostra inaugurata dal ministro»

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, scende in campo a difendere il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, inviando una lettera al direttore de Il Foglio per negare che il ministro abbia fatto una seconda gaffe sul numero dei visitatori a una mostra da lui inaugurata, come sostenuto sulla testata in un pungente articolo di Salvatore Merlo ripreso anche da Open. Secondo Schmidt «l’opinionista è vittima di un abbaglio. La mostra sulle riviste – così come quella dedicata alla finanza nell’antica Roma, nelle sale attigue – si trova proprio all’inizio del percorso, e tutti i visitatori che entrano al museo, vedono queste due esposizioni prima di salire a immergersi nella collezione permanente. Accade anche che chi viene regolarmente al museo – ad esempio, i titolari dell’abbonamento annuale – lo faccia appositamente per vedere la mostra, senza poi salire a rivedere la collezione permanente».

Il direttore degli Uffizi nella lettera conferma quindi la cifra di visitatori alla mostra temporanea fornita da Sangiuliano: «Possiamo affermare con certezza, che ad oggi oltre 330 mila persone hanno visto la mostra sulle riviste nazionali del primo Novecento; il numero di coloro che poi abbiano visto anche Caravaggio, verso la fine del percorso, è indubbiamente inferiore».

