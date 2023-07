Grecia, aereo anti-incendi si schianta al suolo ed esplode – Il video

Un aereo anti incendio è precipitato in Grecia mentre era impegnato nel tentativo di domare i roghi. Lo hanno riferito i pompieri del Paese ellenico, che da giorni deve fare i conti contro una serie di incendi che stanno devastando in particolare alcune tra le sue isole più note ai turisti, come Rodi e Corfù. Il CanadAir si è schiantato al suolo mentre era impegnato contro le fiamme nella zona di Karystos, sulla penisola di Evia, a poco più di 70 chilometri da Atene. Secondo quanto riporta la testata greca Ekathimerini, a bordo del mezzo c’erano due persone, membri del 355esimo squadrone di trasporto tattico delle Forze aeree elleniche. I pompieri stanno ora raggiungendo il luogo dell’incidente. In un video condiviso dal canale ERT, si vede l’ala dell’aereo colpire un albero: il velivolo quindi si schianta al suolo ed esplode.

