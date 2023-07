Cambiamento climatico, Meloni: «Quello che è successo dimostra che le emergenze saranno sempre più presenti» – Il video

«Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova l’Italia. Il Governo ha messo in campo tutti i mezzi di cui dispone e stiamo istruendo le richieste di stato di emergenza avanzate dalle Regioni colpite per deliberare le prime risorse. Siamo al lavoro per dare risposte immediate ed efficaci». Con un tweet a corredo di un video la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sull’emergenza maltempo nel Nord Italia e gli incendi che stanno devastando in questi giorni la Sicilia. «Chiaramente – aggiunge – non possiamo che sperare che la riduzione della temperatura in Sicilia e l’attenuazione delle condizioni avverse al Nord rendano nelle prossime ore il lavoro di questi operatori meno difficile. Ma non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza, perché usare tutti i mezzi disponibili non significa, lo dico con chiarezza, che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari». «Quello che vediamo in questi giorni – aggiunge la premier – dimostra che le emergenze saranno sempre più presenti. Questo significa che dobbiamo certo lavorare alla transizione ma significa anche che dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza nel passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio». Una stoccata, quest’ultima, verso chi reputa che il cambiamento climatico non sia responsabile delle ultime emergenze in Italia. «L’obiettivo di medio termine che il governo si da è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico. Insomma, ce la vogliamo mettere tutta per dare risposte immediate nel breve termine ma efficaci nel medio periodo», ha concluso Meloni.

