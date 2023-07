Pallanuoto, le azzurre fuori dalla finale dei Mondiali: battute dall’Olanda 9-8

La sconfitta di misura in vasca a Fukukoka, in Giappone

Finisce a un passo dal traguardo l’avventura delle azzurre della pallanuoto ai Mondiali in corso in Giappone. Il Setterosa è stato sconfitto infatti questa mattina a Fukuoka per 9-8 dall’Olanda, che approda dunque in finale.

Leggi anche: