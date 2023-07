Mondiali di scherma, Alice Volpi è oro nel fioretto femminile: podio tutto azzurro con Arianna Errigo e Martina Favaretto

Ai mondiali di scherma in corso a Milano il podio è tutto italiano nel fioretto femminile. Alice Volpi conquista l’oro in finale contro Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10. Volpi conquista così il suo secondo oro iridato individuale dopo Wuxi 2018. Volpi aveva ottenuto l’accesso alla finale battendo la statunitense Lee Kiefer per 15-13, mentre Errigo aveva superato l’azzurra Martina Favaretto con il punteggio di 15-10. Favaretto e Kiefer ottengono così il bronzo alla pari. Errigo, di ritorno dalla maternità, negli ottavi aveva superato la francese Ysaora Thibus, una delle favorite, mentre nei quarti di finale aveva chiuso la pratica in meno di due minuti con la rumena Malina Calugareanu con un 15-2.

