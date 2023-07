Cosa sappiamo del cadavere senza mani e testa ritrovato a Santa Margherita Ligure

Prima una mano. Ritrovata alla foce dell’Entella a Chiavari. Poi l’altra, su una spiaggia poco distante. Infine il corpo in acqua. Senza testa e con gli arti tagliati. A Santa Margherita Ligure un cadavere è affiorato dall’acqua. È stato identificato: si tratta di un cittadino egiziano arrivato in Italia nel 2021. E attualmente ospite di una comunità con tanto di progetto lavoro. Si chiamava Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla e aveva19 anni. Era entrato qualche tempo fa nel progetto Autonomia della cooperativa il Ce.Sto. Lavorando come apprendista parrucchiere in via del Campo. «Non ha mai dato problemi. È arrivato nel periodo in cui nel nostro Paese sbarcavano tantissimi ragazzini dall’Egitto», dicono dalla cooperativa. Non ha precedenti a parte qualche segnalazione per rissa tra giovani e lesioni lievi.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio. La pubblica ministera Daniela Pischetola ha disposto l’autopsia. Che verrà svolta dal medico legale Daniele Bedocchi. Il corpo era in acqua da due giorni. A notarlo è stato l’equipaggio di un’imbarcazione. Le ferite sono compatibili con quelle di un’elica di un motore di una barca. Ma anche con quelle di un coltello. Il cadavere era senza vestiti. Ora si cerca anche il telefonino. Le ferite potrebbero essere state provocate anche post-mortem. In questo caso il ragazzo sarebbe annegato. Una risposta arriverà solo nei prossimi giorni.

