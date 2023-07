Liguria, cadavere con testa e mani mozzate ripescato in mare

Il cadavere di un uomo – un ragazzo nordafricano di 19 anni – è stato ripescato lunedì sera dalla Guardia costiera di Santa Margherita Ligure al largo del porto nella zona tra Santa e Chiavari. Il corpo, avvistato da diportisti presenti in rada, è stato ritrovato senza mani e testa, che, scrive l’agenzia Ansa, «sembrano siano state recise di netto». Le mani sono state ritrovate successivamente sulla spiaggia di Chiavari mentre non si troverebbe ancora la testa dell’uomo. Al momento non sono stati riscontrati segni attribuibili a tagli di elica o investimenti di barche. La procura ha disposto gli accertamenti sui resti. Il giovane fino a poco tempo fa ospite di una comunità a Genova.

