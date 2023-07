Napoli, Fabio Cannavaro rileva il Campo Paradiso dove si allenava Maradona: «Qui giocheranno i ragazzi»

Non trattiene il sorriso sui social Fabio Cannavaro all’annuncio di aver rilevato campo Paradiso, storico rettangolo verde del quartiere periferico di Soccavo dove si allenava Diego Maradona negli anni dei primi due scudetti del Napoli. «Adesso si può dire: le porte del Centro Paradiso si riapriranno», ha scritto soddisfatto il campione azzurro. Lo storico campo venne inaugurato nel 1975 e finì in stato di abbandono dopo il fallimento della società calcistica. Per anni è stato vandalizzato ed è andato incontro al degrado, finché non è stato dismesso dalla società. Lo scorso anno è stato messo in vendita e ora Cannavaro è riuscito a rilevarlo. «L’atto l’ho fatto oggi», ha raccontato all’Ansa, «ci provavo da 15 anni». Dopo la dismissione societaria, si riteneva che nell’area potesse essere realizzato, da una cordata di imprenditori, un centro eventi o un centro medico-sanitario. Ma era anche al centro di un progetto di un’associazione di giovani di Soccavo, che ha sempre sognato di rilevare il centro con un azionariato popolare, per poi restaurarlo e farlo utilizzare ai ragazzi del quartiere. Ora Cannavaro potrebbe realizzare quel sogno: «L’idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere», ha detto ancora all’Ansa.

Leggi anche: