Aborto, Anna Maria Bernini prende le distanze da Roccella: «La 194 è una conquista di civiltà e non va messa in discussione» – Il video

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha preso le distanze dalle posizioni anti abortiste della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, durante un intervento al Giffoni Film Festival dello scorso martedì 25 luglio 2023 a Salerno. «Non rappresenta la mia visione, e su questo mi sono espressa con molta chiarezza. La legge sull’interruzione della gravidanza è una conquista di civiltà che non può essere messa in discussione e giudicata. C’è una grande sofferenza personale nel fare certe scelte e questo deve essere rispettato. Punto», ha detto con fermezza la ministra sollecitata dalla domanda di una ragazza del pubblico.

Si è così smarcata dalle parole della ministra Roccella che lo scorso gennaio ha dichiarato, durante una trasmissione televisiva su Rai 1: «Purtroppo l’aborto è una libertà delle donne». Bernini non è nuova a posizioni di questo tipo. Già lo scorso giugno, ad esempio, commentò le leggi restrittive degli Stati Uniti sul diritto all’aborto. «È una scelta estrema, ma è prima di tutto un diritto di libertà di cui le donne non possono essere private in nome di un’ideologia oscurantista fuori dal tempo. Per questo è sconcertante che venga negato nella patria delle libertà», disse. Per poi precisare che non avrebbe avuto conseguenza in Italia «perché i diritti civili non si toccano e l’ultima parola spetta sempre alle donne».

Video di copertina: Twitter – Ultimora.net

Leggi anche: