Tragedia nel Catanese, bimbo di 18 mesi muore all’asilo nido: si ipotizza una crisi respiratoria

Tragedia nel Catanese. Un bambino di soli 18 mesi è morto all’asilo nido di Calatabiano, in provincia di Catania, oggi pomeriggio 28 luglio. Non si conoscono ancora le cause, ma secondo una prima ricostruzione si ipotizza che possa aver avuto una crisi respiratoria. A trovare il bimbo in gravissime condizioni è stata una delle maestre che ha dato l’allarme ai soccorsi nell’immediato. Sul posto è arrivato l’elicottero del personale medico del 118 che ha di rianimare il bambino per oltre un’ora, ma senza riuscirci. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta. Ora a stabilire le ragioni dell’improvviso e tragico decesso del piccolo sarà l’autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria che ha chiesto anche il sequestro della salma. Prima di aprire formalmente il fascicolo d’indagine, la Procura siciliana attenderà però i risultati degli esami sul corpo del bimbo. I carabinieri, intanto, sono al lavoro nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dei fatti e di verificare anche la tempistica dei soccorsi.

