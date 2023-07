La furia di Elly Schlein sul nuovo Pnrr: «Meloni prima parla di ambiente, poi toglie i fondi per il dissesto»

La segretaria del Pd Elly Schlein all’attacco del governo Meloni sul nuovo Pnrr. In un colloquio con La Stampa Schlein punta il dito contro l’esecutivo e la premier: «Vediamo il parlamento continuamente emarginato ed esautorato, nonostante il provvedimento sulla governance del Piano preveda la discussione e un voto di indirizzo preventivo delle camere, in caso di modifiche», dice. E ancora: «Sono mesi che chiediamo al governo di venire a riferire in aula per aggiornarci sull’attuazione. Ci sono evidentemente due Giorgia Meloni. Una è quella del video di ieri in cui annuncia un grande piano di prevenzione del dissesto e cura del territorio, l’altra è a capo del governo che taglia i fondi del Piano nazionale di ripresa già previsti proprio per questi obiettivi».

