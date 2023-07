Ucraina, Kiev in allerta: «I russi stanno radunando le forze per attaccare le zone costiere»

«L’esercito russo sta radunando le forze per intensificare gli attacchi alle infrastrutture e alla zona costiera dell’Ucraina». A dichiararlo alla tv pubblica è Natalia Gumenyuk, portavoce delle Forze di difesa dell’Ucraina meridionale. «Dalle intercettazioni radio – ha aggiunto Gumenyuk – apprendiamo che gli occupanti stanno avvertendo le navi civili in mare dell’impossibilità di dirigersi verso i porti ucraini». La portavoce dell’esercito di Kiev ha aggiunto anche che la forte tempesta dei giorni scorsi ha portato numerose mine russe sulla costa ucraina del Mar Nero. Nel frattempo, ieri nella regione orientale di Donetsk le truppe russe hanno ucciso un civile e ne hanno feriti altri tre. A renderlo noto è Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk. «Il 27 luglio, i russi hanno ucciso un residente della regione di Donetsk, ad Avdiivka. Altre tre persone sono rimaste ferite. Ieri gli invasori russi hanno bombardato Avdiivka con lanciarazzi multipli Grad e artiglieria».

I progressi di Mosca

Secondo il think tank statunitense Institute for the study of war, la controffensiva di Kiev sta avanzando con più successo di quanto si pensava finora. A dimostrarlo sarebbero alcuni filmati geolocalizzati pubblicati ieri, che mostrerebbero l’esercito ucraino avanzare con successo su almeno tre settori del fronte. Nonostante questo, avverte l’Isw, il Cremlino e l’intero spazio spazio informativo russo stanno intensificando gli sforzi per dipingere la controffensiva ucraina come un fallimento.

Credits foto: EPA/Sergey Kozlov | Militari ucraini vicino a Kharkiv, in Ucraina (26 luglio 2023)

