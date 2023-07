Nola, muore a 28 anni accoltellato per una lite in un parcheggio del centro commerciale. Fermata una guardia giurata

Sabato pomeriggio, centro commerciale “Vulcano Buono”, Nola, provincia di Napoli. Scoppia una lite nel parcheggio, potrebbe finire con qualche parola di troppo e invece qualcuno muore. A perdere la vita, accoltellato, è un ragazzo di 28 anni, Domenico Esposito. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il giovane è stato ucciso per un diverbio nato per futili motivi. Subito soccorso il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ma è deceduto nel giro di poche ore. A colpirlo un ventenne incensurato del quartiere Secondigliano di Napoli, che fa la guardia giurata. L’uomo si trova ora sotto interrogatorio. A seguire il caso la Polizia di Stato.

Il comunicato del centro commerciale

«Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree», scrive in una nota la direzione del Vulcano Buono, il centro commerciale nel cui parcheggio è avvenuto l’omicidio. «Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell’ordine – si legge ancora nel comunicato – i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell’ordine e il 118 ma nonostante l’arrivo in tempi rapidi dell’ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia»

