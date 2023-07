Affare fatto per Hojlund: il danese dall’Atalanta al Manchester United per 74 milioni di euro

Il Manchester United ha trovato un’intesa con l’Atalanta per il trasferimento di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese ha raggiunto l’accordo già 10 giorni fa e approderà approdare ai Red Devils, unica squadra dov’era disposto a trasferirsi, per una cifra che si aggira intorno 70 milioni di euro. Nello specifico, per il classe 2003 l’Atalanta riceverà 74 milioni di euro (64 milioni di sterline) fissi, a cui se ne potrebbero aggiungere altri 9,3 (8 milioni di sterline) in bonus. Hojlund ha firmato un contratto di 5 anni con opzione di rinnovo per un sesto. Arrivato all’Atalanta ad agosto 2022, il giovane attaccante ha segnato 10 gol in 34 presenze con la squadra bergamasca. I Red Devils hanno cercato a lungo di trattare per tenere il prezzo sotto i 60 milioni di sterline, ma la volontà dell’allenatore Ten Hag di averlo in squadra ha prevalso sulla parsimonia. Nelle prossime 24 ore i due club finalizzeranno i documenti.

La carriera e lo stipendio

Hojlund era arrivato all’Atalanta per 17 milioni dopo mezza stagione in forze agli austriaci dello Sturm Graz, che l’avevano a loro volta acquistato per men di due milioni di euro. Si tratta quindi di una plusvalenza record per i nerazzurri. Nella Bundesliga austriaca il danese si era fatto notare segnando un gol ogni due partite, per un totale di nove in appena 17 incontri. Hojlund, che oggi non ha giocato nell’amichevole dei bergamaschi contro il Bournemouth, potrebbe già essere in campo con lo United sabato prossimo, nell’amichevole contro i francesi del Lens. Alla prima di campionato la compagine di Ten Hag sfiderà il Wolverhampton, il prossimo 14 agosto. Il giocatore, che all’Atalanta prendeva intorno a 600 mila euro a stagione, in Inghilterra ha firmato per 4,5 milioni all’anno. Per sostituire Hojlund a Bergamo, è già stato annunciato El Bilal Touré, attaccante del Mali, classe 2001, in arrivo dall’Almeria. Pagato 27 milioni di euro più 3 di bonus, percepirà 1,5 milioni a stagione.

