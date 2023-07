L’Italia crolla contro la Svezia 0-5, Mondiali a rischio flop per le azzurre: ultima occasione contro il Sudafrica

Si complica il cammino delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile in Nuova Zelanda, dopo la batosta subita contro la Svezia per 5-0. Dopo la vittoria all’esordio contro l’Argentina, l’Italia crolla a Wellington per la seconda partita del girone G sotto i colpi delle svedesi a segno per ben tre volte da calcio d’angolo con Ilestedt (39′ e 49′), Rolfo (44′), Blackstenius (46′) e Blomqvist (50′). Diventa così decisivo per il passaggio di turno il match contro il Sudafrica mercoledì 8 agosto. «Sono soddisfatta di quel che abbiamo fatto nel primo tempo – ha commentato la ct Milena Bertolini – ma sapevamo che la Svezia è una squadra forte, abbiamo avuto difficoltà sulle palle alte e nei calci d’angolo, non dobbiamo demoralizzarci quando andiamo sotto e stare più tranquille». La sconfitta contro la Svezia secondo Bertolini non deve vanificare tutto l’impegno messo dalle azzurre finora: «La partita non vanifica il lavoro fatto e dobbiamo credere nelle nostre qualità. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto vedere»

Leggi anche: