Scontri al cantiere Tav, si stacca dal corteo un gruppo a volto coperto a San Didero: pietre e bombe carta contro la polizia

Torna alta la tensione in valle di Susa ai cantieri Tav, dove un gruppo di incappucciati ha attaccato il cantiere a San Didero, in provincia di Torino. Poco prima era partito il corteo autorizzato del movimento No Tav da Venaus e diretto a Susa. Quando la manifestazione è arrivata all’altezza del cantiere di San Didero, in località Baracone, una cinquantina a volto coperto con sciarpe e cappucci neri hanno iniziato a lanciare bombe carta e pietre contro le forze dell’ordine. Altri hanno agganciato un argano a un cancello del cantiere del nuovo autoporto nel tentativo di abbatterlo. Un altro gruppo di manifestanti sta raggiungendo intanto il cantiere di Chiomonte. Intanto l’autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa tra Chianocco e Avigliana, obbligando il flusso di auto dirette in montagna a uscire obbligatoriamente a Borgone per chi è diretto a Susa, a Chianocco per chi è diretto a Torino. All’attacco dei manifestanti incappucciati la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti.

