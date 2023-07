Giorgia Meloni con la figlia Ginevra sul volo di ritorno dagli Usa: «Affrontiamo il mondo mano nella mano»

«Io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano». Una breve didascalia accompagna la foto condivisa da Giorgia Meloni con la figlia Ginevra sul volo di ritorno dalla sua missione negli Stati Uniti. A conferma della buona riuscita dell’operazione, il presidente Biden ha condiviso sabato sera un video ricordo sull’incontro di giovedì alla Casa Bianca. Nell’ora di colloquio che li ha visti uno davanti all’altro nello Studio Ovale, le ricostruzioni fanno ora emergere un passaggio che vede protagonista anche Ginevra, 6 anni. «L’hai portata a Washington e non mi hai detto nullo?», avrebbe esclamato sorpreso Biden parlando con la premier italiana della sua famiglia, «perché non me lo hai detto prima, è una cosa importante, chiamiamola, facciamole fare un giro della Casa Bianca, possiamo organizzare qualcosa per lei». Sulla scia dell’entusiasmo, i due staff hanno preso in carico la richiesta accorgendosi però che non poteva essere soddisfatta. Troppo stretti i tempi, impossibile rispettare i protocolli di sicurezza con così poco preavviso.

