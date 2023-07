Deve atterrare a Catania, ma lo dirottano su Malta. Il pilota furioso disegna un messaggio forte e chiaro per la torre di controllo – La foto

Era decollato da Francoforte in sostanziale orario alle 12.48 lo scorso 28 luglio il volo LH306 di Lufthansa e sarebbe dovuto atterrare dopo circa due ore e venti all’aeroporto di Catania. Dopo quasi due ore di volo, il pilota era pronto per le operazioni di atterraggio. Ma dalla torre di controllo siciliana è arrivato il contrordine. L’areo non può atterrare allo scalo di Fontanarossa, viene così indicato al pilota di fare rotta su Malta, rovinando i piani dei passeggeri che già pregustavano il proprio soggiorno alle pendici dell’Etna. La rotta fatta dal pilota e immortalata da Flightradar sembra eloquente su quanto il cambio di programma sia stato gradito al comandante, che tra attesa e nuova destinazione sembra che abbia voluto dimostrare tutto il suo disappunto con un disegno particolarmente esplicito. Sui social l’immagine è diventata virale, con i commenti che si dividono tra chi attribuisce quel cambio all’ultimo ai problemi dello scalo catanese dopo l’incendio dei giorni scorsi. C’è però chi invece sostiene che le condizioni meteorologiche in quel momento non avrebbero permesso al pilota di atterrare al Fontanarossa, in particolare per il vento che impediva un atterraggio in sicurezza. Tra i commenti si esclude che quella rotta così curiosa sia stato solo frutto delle manovre necessarie all’aero per poi dirigersi verso Malta.

FLIGHTRADAR24 | La rotta del volo Lufthansa Francoforte-Catania dirottato a Malta il 28 luglio 2023

