Lecce dei Marsi, un orso arriva nel campo scout. Il gruppo di 12enni si chiude nelle auto

Nel piccolo comune di Lecce dei Marsi, nell’Aquilano, un gruppo di scout romani, del campo La Guardia, fuori dai confini del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si è trovato tu per tu con un orso, forse attratto dai viveri. Dopo iniziali attimi di panico i 12enni si sono chiusi con alcuni adulti all’interno delle automobili. Sul posto sono intervenuti, allertati, i Carabinieri forestali, che hanno messo in sicurezza i giovani e gli accompagnatori per poi allontanare l’animale protetto.

